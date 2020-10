O Athletico enfrenta o Flamengo, nesta terça-feira (27), às 15h, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, no Rio de Janeiro.

publicidade

Na quarta colocação, com sete pontos, o Furacão pode assumir a vice-liderança da tabela, caso vença o duelo com os cariocas, que estão na segunda colocação, com dez pontos, e o Fluminense, terceiro colocado, perca para o Cruzeiro.

Nesta primeira fase, os 20 clubes estão divididos em dois grupos. O Athletico está no Grupo B.

Confira AO VIVO o duelo entre Flamengo e Athletico:

+ Mais do Furacão:

+ Athletico perde atacante para o jogo da Copa do Brasil

+ Paulo André deixa o comando do futebol do Athletico

+ Athletico começa nova briga com a Globo por transmitir jogo com o Grêmio

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?