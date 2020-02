Flamengo e Athletico se enfrentam neste domingo (16), às 11h, no Mané Garrincha, em Brasília, pela Supercopa do Brasil. O confronto coloca os campões do Brasileirão e da Copa do Brasil da última temporada frente a frente. Se a partida empatar, teremos pênaltis.

Transmissão

O jogo terá transmissão na tv aberta da Globo para todo o Brasil com narração de Galvão Bueno. No canal fechado, o Sportv também transmite. A Gazeta do Povo acompanha em tempo real.

Ficha técnica

SUPERCOPA DO BRASIL

Flamengo x Athletico

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

Athletico: Santos; Khellven, Thiago Heleno, Lucas Halter e Márcio Azevedo; Wellington, Erick e Léo Cittadini; Marquinhos Gabriel, Nikão e Rony. Técnico: Dorival Junior.

Horário: 11 horas.

Local: Mané Garrincha, em Brasília.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho (Fifa/GO) e Bruno Raphael Pires (Fifa/GO). VAR: Rodrigo Ferreira do Amaral.

