Com a vaga na final do Campeonato Paranaense muito bem encaminhada, o Athletico visita o FC Cascavel nesta quarta-feira (29), às 18h, no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, no jogo de volta das semifinais.

Na primeira parte do confronto, no último domingo (26), na Arena da Baixada, o Furacão goleou por 5 a 1. Desta forma, o o time do técnico Dorival Júnior avança à decisão do Estadual mesmo que perca por três gols de diferença no Oeste.

Se a Serpente vencer por quatro gols, a disputa vai aos pênaltis. Uma improvável classificação direta só acontece em caso de triunfo com vantagem de cinco gols.

Gols, aliás, não faltaram nas últimas apresentações do Rubro-Negro. Antes de aplicar cinco no FC Cascavel, a equipe havia goleado o Londrina por 5 a 0 na partida de volta das quartas de final. O atacante Guilherme Bissoli fez quatro, enquanto Nikão anotou três.

O zagueiro Thiago Heleno, que recebeu o terceiro amarelo, é desfalque certo. Seu substituto será Luan Patrick, que formará a defesa ao lado de Lucas Halter. As outras posições para o setor (Edu, Felipe Aguilar e Pedro Henrique) não estão inscritos no Paranaense.

Transmissão

A partida será transmitida com exclusividade pela DAZN. A Tribuna do Paraná acompanha o duelo em tempo real.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

Semifinais – Jogo de volta

29/07/2020

FC CASCAVEL X ATHLETICO

Athletico: Santos; Erick, Luan Patrick, Lucas Halter e Abner Vinícius (Adriano); Wellington, Léo Cittadini, Marquinhos Gabriel, Nikão e Carlos Eduardo; Guilherme Bissoli. Técnico: Dorival Júnior.



FC Cascavel: Raul; Libano, Afonso, Marcel e Quaresma; Duda, Oberdan e Adenílson; Magno, Henrique e Lucas Tocantins. Técnico: Marcelo Caranhato.

Local: Estádio Regional Arnaldo Busatto, em Cascavel.

Horário: 18h.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin.

Assistentes: Luiz Henrique de Souza Santos Renesto e Heitor Alex Eurich.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico renova contrato do lateral-esquerdo Márcio Azevedo até o final de 2021

+ Athletico, Coritiba e Paraná se unem por causa nobre

+ Ex-Athletico, Evandro fala sobre possível volta ao Furacão

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?