Na briga pelas primeiras posições, o FC Cascavel bateu o Athletico no estádio Olímpico Regional, por 1×0, neste domingo (09), pela sexta rodada do Campeonato Paranaense.

Com o resultado, o Furacão chega ao seu terceiro jogo sem vencer, na quarta colocação, com dez pontos. Já a Serpente segue na liderança, com 15.

+ Confira como foi o jogo entre FC Cascavel e Athletico

O time rubro-negro entrou em campo com uma alteração. Eduardo Barros optou por atuar com três zagueiros, sacar um lateral e liberar Jáderson para chegar mais ao ataque. Apesar disso, foi o FC Cascavel que começou melhor.

Aos 10 minutos, Paulo Sérgio recebeu ótima bola na entrada da área, mas pegou fraco na bola e facilitou a vida de Anderson. O camisa nove teve mais uma oportunidade aos 18, pelo lado direito, mas mandou para fora.

Com o resultado, FC Cascavel fica na ponta. Foto: Fabio Conterno/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

O Athletico chegou pela primeira e única vez com perigo aos 19. Pedrinho cruzou pela esquerda, Ramon apareceu nas costas da defesa e finalizou forte. O goleiro Raul fechou o canto e evitou o gol.

A melhor chance da Serpente foi aos 47. Após ótimo desarme no meio de campo, Oberdan carregou a bola, avançou e finalizou rasteiro. A bola acertou a trave de Anderson.

+ Confira a tabela e a classificação do Campeonato Paranaense

Na segunda etapa, o FC Cascavel voltou para ditar o ritmo. Logo aos dois minutos, após boa tabela pelo lado esquerdo, Quaresma entrou na área, chutou cruzado e acertou a trave. Aos seis, foi a vez de Lucas Tocantins testar Anderson, que fez uma boa defesa.

A resposta rubro-negra foi aos 12. Em bola na área, Pedrinho recebeu, dominou, girou bonito e exigiu uma defesa espetacular de Raul, que ainda evitou o rebote de Boselli.

Torcida do Athletico compareceu no Olímpico Regional. Foto: Fabio Conterno/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

Superior, a Serpente seguiu na pressão. Aos 18 minutos, Quaresma invadiu a área e chutou cruzado. Anderson foi firme para salvar o Furacão. Aos 27, depois de grande jogada de Lucas Tocantins, Paulo Sérgio recebeu livre na entrada da área, mas isolou.

O Athletico, que sentiu a pressão, conseguiu chegar aos 31. Em chute de fora da área, Breno Lopes achou o canto, mas viu Raul se esticar para defender.

Aos 40, Paulo Baya fez linda jogada individual pela direita, puxou para o meio e mandou uma bomba. Anderson salvou o Athletico. No lance seguinte, Lucas Tocantins desperdiçou outra grande oportunidade. Porém, nos minutos finais, Magno mandou por cobertura e, finalmente, tirou o zero do placar. Festa da torcida no Olímpico Regional.

Próximos jogos do Athletico

15/02, Arena da Baixada, Athletico x Toledo

16/02, Mané Garrincha, Athletico x Flamengo

01/03, Germano Kruger, Operário x Athletico

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª FASE – 6ª RODADA

09/02/2020

FC CASCAVEL 1X0 ATHLETICO

FC Cascavel: Raul; Líbano, Afonso, Marcel e Quaresma; Oberdan, Duda e Adenilson (Paulo Baya); Henrique (Magno), Lucas Tocantins (Douglas) e Paulo Sérgio.

Técnico: Marcelo Caranhato

Athletico: Danilo Boza, Walber e Luan Patrick; Breno Lopes (Julimar), Léo Gomes, Ramon, Boselli (Kleiton) e Jaderson; Pedrinho e Elias Carioca (Jajá)

Técnico: Eduardo Barros

Local: Olímpico Regional

Árbitro: Felipe Gomes da Silva

Assistentes: Bruno Boschillia e Jefferson Cleiton Piva da Silva.

Gol: Magno aos 45′ do 2ºT;

Cartões amarelos: Libano (FC Cascavel), Reginaldo e Jáderson (Athletico)

+ Mais do Furacão:

+ Dupla Atletiba estão entre os clubes que mais utilizaram revelações da base

+ FC Cascavel rompe com patrocinador da arbitragem

+ Athletico acerta a renovação de contrato de Rony