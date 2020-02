Sem vencer há duas rodadas no Paranaense, o Athletico visita o FC Cascavel neste domingo (9), às 16h, no Estádio Olímpico Regional.

publicidade

O Furacão, que utilizou os titulares pela primeira vez na temporada na rodada passada, no empate contra o Paraná, volta a dar rodagem ao time de Aspirantes comandado pelo técnico Eduardo Barros.

+ Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV

Pela frente, a embalada Serpente. O time aurinegro vem de quatro vitórias consecutivas e conta com o melhor ataque e defesa da competição (dez marcados e quatro sofridos). Com 12 pontos, está dois à frente do Rubro-Negro, terceiro colocado, após cinco rodadas disputadas.

“Nossos jogadores serão exigidos em relação à maturidade e experiência. A equipe do Cascavel é bem experimentada, são jogadores que conhecem a competição. Para a formação dos nossos jogadores, é importante passar por uma experiência como essa”, avalia Barros, em entrevista ao site oficial do clube.

O treinador, aliás, deve mudar o sistema tático e mandar a campo uma escalação com três zagueiros no importante duelo no Oeste do estado.

TABELA: Veja os próximos jogos e a classificação do Paranaense

Transmissão

A partida tem transmissão da plataforma DAZN e também pelo Tempo Real da Tribuna do Paraná.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE 2020

1ª FASE – 6ª Rodada

09/02/2020 (Domingo)

FC Cascavel x Athletico



FC Cascavel: Raul; Líbano, Willian, Afonso e Quaresma; Oberdan, Duda e Adenilson; Henrique, Tocantins e Paulo Sérgio. Técnico: Marcelo Caranhato.



Athletico: Anderson; Danilo Boza, Walber e Luan Patrick; Breno Lopes, Léo Gomes, Denner, Ramon e Jáderson; Pedrinho e Boselli. Técnico: Eduardo Barros.



Horário: 16h

Local: Estádio Regional Arnaldo Busatto, em Cascavel.

Árbitro: Felipe Gomes da Silva.

Assistentes: Bruno Boschilia e Jefferson Cleiton Piva da Silva.

+ Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis”