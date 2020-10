O técnico Paulo Autuori , do Athletico, terá à disposição o atacante Renato Kayzer e o meia Jorginho para o confronto deste domingo (1º.), contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 19ª rodada do Brasileirão. Os dois não atuaram contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, por já terem atuado pelo Atlético-GO no torneio mata-mata.

Com isso, a disputa no ataque está aberta. Walter foi titular na última quarta-feira (28). Apesar de ter perdido pênalti, o atacante teve boa atuação e ficou em campo 85 minutos. Já Renato Kayzer começou jogando os últimos seis jogos na Série A, mas com atuações irregulares. O Furacão tem o pior ataque da competição com apenas 13 gols.

Na defesa, o Athletico não terá a dupla de zaga titular. Pedro Henrique segue no departamento médico com uma lesão muscular na coxa, enquanto Thiago Heleno testou positivo para Covid-19. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o lateral Abner é desfalque certo.

O provável Athletico terá: Santos; Erick; Aguilar, Zé Ivaldo e Márcio Azevedo; Richard, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Reinaldo (Carlos Eduardo) e Walter (Renato Kayzer).

Já o Sport deve ir a campo com: Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Chjco Adryelson e Raul Prata; Marcão Silva, Ricardinho, Lucas Mugni e Thiago Neves; Leandro Barcia. Técnico: Jair Ventura.

