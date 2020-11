O Athletico não contará com o atacante Carlos Eduardo para a partida contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte. O técnico Paulo Autuori acabou perdendo o jogador, que sofreu um edema na coxa e desfalca a equipe. A partida diante do Galo é válida pela sexta rodada, em atraso, e terá início às 19h.

O jogo entre as equipes aconteceria inicialmente no fim do mês de agosto, mas foi adiado por causa da decisão do Campeonato Mineiro.

Com a ausência de Carlos Eduardo, a tendência é que Reinaldo seja o titular contra o Galo. O Furacão deve ir a campo com Santos; Erick, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Reinaldo e Renato Kayzer.

