Com o revés em São Januário, o técnico Eduardo Barros conheceu sua primeira derrota no comando do Athletico no Brasileirão. No Rio de Janeiro, o Furacão acabou batido por 1 a 0 e já não vence há seis partidas no Nacional.

Foi o segundo jogo de Barros à frente da equipe, substituto de Dorival Júnior, demitido após a derrota para o São Paulo, por 1 a 0, no Morumbi. Antes, o técnico esteve à beira do gramado no empate, 1 a 1, com o Bragantino, na Arena.

“Estamos em um momento de reconstrução, de uma composição da equipe. O Athletico de 2018, 2019 não está mais aqui. É momento de reconstrução. Após a parada, estamos tendo a dificuldade de encontrar os resultados. Trabalho não está faltando. A performance da equipe hoje deixa claro que estamos se aproximando da vitória”, explica Barros.

O clube não se pronuncia se Barros atua como interino, até a contratação de outro treinador, ou está efetivado no cargo. Na posição deixada por Tiago Nunes, o treinador dirigiu o Athletico por oito partidas no Brasileirão 2019, com cinco vitórias e três empates.

Alçado ao posto de treinador do time sub-23 em 2020, Barros conheceu sua primeira derrota no quarto jogo do Paranaense, 1 a 0, para o Cianorte. Antes, colecionou três vitórias, sobre União Beltrão, PSTC e Londrina. E depois, mais duas derrotas, para FC Cascavel e Coritiba, e triunfos sobre Toledo e Operário.

