Após dominar o primeiro tempo e abrir o placar logo no início do segundo, o Athletico acabou amargando um empate nos minutos finais da partida contra o Londrina, no último domingo, em Cornélio Procópio.

Ao site oficial do clube, o técnico Dorival Júnior ressaltou que o time tem muito a evoluir na temporada. “Temos que ter consciência. A realidade da partida foi essa. Temos muito a melhorar e a crescer para que possamos ter uma equipe que passe e mostre ainda mais confiança nas partidas seguintes”, disse o treinador.

O Furacão volta a campo já na próxima quinta-feira para a partida de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense. Para a partida contra o Tubarão, o Rubro-Negro precisa vencer para garantir classificação para as semifinais. Em caso de empate, a decisão vai para as penalidades.

“Eu sei que não é fácil retomar uma trajetória, uma caminhada. Mas temos que acelerar tudo isso. Temos que buscar, daqui a pouco, uma nova condição. Só com trabalho, dedicação e repetição vamos buscar essa melhora que estamos querendo”, avaliou Dorival Júnior.

