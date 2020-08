Em entrevista exclusiva à DAZN, nesta terça-feira (4), o técnico do Athletico, Dorival Júnior, destacou a final do Campeonato Paranaense contra o Coritiba e fez questão de ressaltar que o fator casa não será decisivo no jogo desta quarta-feira, no Couto Pereira.

O treinador atleticano falou também sobre a falta que o torcedor está fazendo. Por conta da pandemia do coronavírus, os jogos segue com os portões fechados.

Por fim, Dorival Júnior fez questão de exaltar o técnico Eduardo Barroca, seu adversário na grande final do Estadual.

