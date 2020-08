O Athletico divulgou a lista de relacionados para o Atletiba da final. No site oficial, o clube apontou 27 jogadores que estão à disposição do técnico Dorival Júnior para a final do Campeonato Paranaense, contra o Coritiba. Porém, haverá ainda quatro cortes para o duelo. O jogo será nesta quarta-feira (04), às 20h, no Couto Pereira.

Pelo regulamento, há um limite para que apenas 12 jogadores permaneçam no banco de reservas. Somando essa quantidade aos 11 titulares, o Furacão só poderá levar para a final 23 atletas.

O Athletico realizou na última segunda-feira (03), a última bateria de exames para verificar casos de Covid-19 no elenco antes da decisão. O clube não divulga resultados dos exames positivos.

O atacante Guilherme Bissoli pode ser uma das opções de corte da lista. Isso porque na partida de ida, no último domingo (02), na Arena da Baixada, o jogador sofreu um edema na coxa e está sendo reavaliado. Prevendo uma possível baixa, Dorival Júnior relacionou o centroavante Vinícius Mingotti, do time de aspirantes.

Confira os relacionados para a final contra o Coritiba:

1) Abner

2) Adriano

3) Bento

4) Bruno Leite

5) Carlos Eduardo

6) Christian

7) Fernando Canesin

8) Guilherme Bissoli

9) Jajá

10) Jandrei

11) Jonathan

12) José Ivaldo

13) Kawan

14) Khellven

15) Léo Cittadini

16) Léo Gomes

17) Luan Patrick

18) Lucas Halter

19) Lucho González

20) Marquinhos Gabriel

21) Nikão

22) Pedrinho

23) Santos

24) Thiago Heleno

25) Vinícius Mingotti

26) Vitinho

27) Wellington

