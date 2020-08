A derrota do Athletico para o Fluminense por 1×0, no último sábado (22), pela quinta rodada do Brasileirão, consolidou o segundo revés seguido do time na Arena da Baixada, o que não acontecia desde o 2018.

Diferencial do Furacão em toda temporada 2019 – quando chegou a atingir 14 jogos de invencibilidade em diferentes competições -, o fator casa não tem contribuído para o desempenho atual. Dos nove pontos disputados até aqui na Baixada nesta Séria A, o Rubro-Negro somou apenas três. Além do placar negativo diante do Fluminense, o Athletico também foi derrota por 1×0 pelo Palmeiras.

A sequência não acontecia desde maio de 2018. Sob o comando de Fernando Diniz, o Athletico perdeu em casa para o Palmeiras, por 3×1, e para o Atlético-MG, por 2×1, ambos pelo Campeonato Brasileiro.

Última vez que o Athletico tinha perdido duas seguidas na Arena havia sido em 2018, para Palmeiras e Atlético-MG. Foto: Albari Rosa/Arquivo

Os resultados ruins, que seguiram por mais jogos na competição e também na Copa do Brasil – pressionaram o então técnico, que foi demitido em junho daquele ano.

Desta vez, porém, Dorival Júnior não esteve à frente do time nas derrotas, pois se recupera da Covid-19. O Furacão foi comandado, respectivamente, pelos auxiliares Lucas Silvestre e Leonardo Porto.

Três derrotas seguidas

Além dos dois jogos em casa com derrota, o Rubro-Negro soma outro placar negativo, um 3×1 para o Santos, pela terceira rodada, na Vila Belmiro.

Com isso, são três fracassos seguidos no Brasileirão, número visto pela última vez em setembro de 2018. Na oportunidade, o Athletico foi derrotado por Palmeiras (2×0), Atlético-MG (3×1) e Chapecoense (2×1), já sob o comando de Tiago Nunes. No entanto, os três jogos foram como visitante.

Diferente de Diniz, o treinador permaneceu no cargo e conseguiu fazer com que a equipe reagisse e terminasse na sétima colocação.

