A derrota de virada para o Grêmio por 2×1 mostrou alguns dos problemas que o setor defensivo do Athletico passa. Os dois gols dos gaúchos saíram em jogadas de bola parada, uma de escanteio e outra em um lançamento direto feito pelo goleiro adversário. Nos dois lances, entretanto, ficou claro a desatenção do setor defensivo do Furacão, que foi apático e deu liberdade para os jogadores tricolores.

“Duas situações de desatenção e aí acabamos sofrendo os gols. Temos que ter um pouco mais de atenção, principalmente no segundo gol. É um lance recorrente, já conversamos, já identificamos onde temos que corrigir”, declarou Bernardo Franco, auxiliar-técnico do Rubro-Negro que comandou a equipe na beira do gramado, enquanto Paulo Autuori cumpre suspensão.

O lance citado por Franco, do segundo gol, foi o lançamento do goleiro Paulo Victor, que encontrou o atacante Ferreira, no meio dos zagueiros atleticanos, livre para dividir com o goleiro Santos e decretar a derrota atleticana.

No lance, o sistema defensivo pareceu abatido, dando pouco combate ao atacante. E é nessa questão que o novo treinador deve atuar já nos próximos dias.

“Temos trabalhado muito essa questão do estado anímico do grupo, o Paulo (Autuori) já identificou isso, a gente quer resgatar a confiança dos jogadores e esse trabalho vai ser feito no dia a dia, com muita conversa, com muitos ajustes”, explicou o auxiliar.

Apesar da desatenção em dois lances que causaram mais uma derrota à equipe, o Athletico possui a quinta melhor defesa do Brasileirão, tendo sofrido 19 gols em 17 jogos. Isso vem em contraste com seu desempenho ofensivo, que é o pior da Série A. São 13 gols nas mesmas 17 partidas.

Autuori já comandou duas atividades no Furacão desde que foi anunciado como treinador e diretor de futebol. Terá novamente mais dois dias de treino para trabalhar antes do próximo jogo, contra o Flamengo, na quarta-feira (28), na Arena da Baixada, pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Paulo Autuori novamente não poderá comandar a equipe, já que cumprirá o segundo jogo, de três, da sua suspensão.

