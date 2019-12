O Corinthians negocia a contratação do meia Nikão, do Athletico. O jogador tem contrato com o Furacão até dezembro de 2021. A informação é do Globoesporte.com.

A negociação já dura algumas semanas e pode envolver jogadores do clube paulista. Os nomes do zagueiro Pedro Henrique e do volante Camacho, que estavam emprestados ao Athletico em 2019, foram especulados, mas Camacho já anunciou seu retorno ao clube paulista.

Paulo André tem representado o Furacão nas tratativas com o clube comandado por Tiago Nunes, ex-treinador do Rubro-Negro. A multa rescisória para tirar o jogador do Athletico é de 3 milhões de euros, cerca de R$ 13 milhões.

Contratado em 2015 por custo zero, Nikão é um dos principais nomes do elenco do Athletico, com mais de 200 jogos pelo clube. Em 2019, participou de 42 partidas, com seis gols marcados.

Em julho deste ano, o atleta canhoto recebeu uma proposta dos Emirados Árabes e esteve perto de deixar a Arena da Baixada, mas acabou permanecendo e sendo titular da equipe que conquistou a Copa do Brasil.

Mais do Furacão:

+ Athletico perde na Fifa pedido milionário por saída de revelação

+ Camacho se despede do Athletico e volta ao Corinthians

+ Athletico fez apenas 15 contratações em 2019 e a maioria se destacou