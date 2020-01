O Athletico venceu por 2 a 1 o Tupi, nesta segunda-feira (13), e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copinha. O próximo adversário será o Taboão da Serra.



Comandado por Rafael Guanaes, o Furacão saiu atrás no placar. O atacante Neném fez linda jogada e abriu o marcador para o Tupi ao deixar o adversário no chão e chutar no canto do goleiro, aos 37 minutos do primeiro tempo.



Mas no segundo tempo a dupla de ataque do Furacão formada por Jajá e Vinicius Mingotti resolveu. Primeiro foi a vez de Mingotti empatar, aos 16 minutos, com assistência de Jajá. Ele chutou cruzado por baixo do goleiro adversário.

+ Confira a tabela e a classificação da Copinha 2020!



Já o gol da virada foi uma pintura. Após a tabela, Mingotti tocou de calcanhar para Jajá, que bateu com tranquilidade no canto direito. 2 a 1 e vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O jogo ainda ficou marcado pela contusão do árbitro João Batista, que pisou em falso no gramado, se contundiu e precisou ser substituído. A suspeita é que Batista possa ter rompido os ligamentos do joelho.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico vai transmitir jogos do Paranaense em seus canais oficiais

+ Athletico recebe proposta maior do Benfica por Bruno Guimarães

+ Jogos do Athletico contra Racing e Boca terão transmissão na TV