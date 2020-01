O Athletico será o primeiro time de Curitiba a estrear na Copinha de 2020. Nesta sexta-feira, o Furacão dá o pontapé inicial na disputa contra o Gama, às 16h15, em Jundiaí.

continua depois da publicidade

Para a competição, o Rubro-Negro será comandado pelo técnico Rafael Guanaes, que foi campeão paranaense do ano passado com a equipe de aspirantes. Um dos seus auxiliares é o ex-lateral Alessandro, que levantou o título brasileiro de 2001.

Luan Patrick mostrou personalidade com a camisa da seleção. Foto: Alexandre Loureira/CBF.

Na lista de relacionados pela comissão técnica estão algumas promessas do CAT do Caju. O destaque principal e nome mais conhecido é o zagueiro Luan Patrick, 17 anos, que foi campeão do Mundial Sub-17 com a camisa da seleção brasileira em 2019.

+ Confira a tabela de jogos da Copinha 2020!

Outra grande aposta é o centroavante Vinicius Mingotti, 19 anos. Revelado pelo Novorizontino e com passagens pelo São Paulo, o atleta desembarcou no CAT do Caju em 2018 e chegou a ser relacionado no time profissional no ano passado, mas ainda não estreou.

Bruno Leite já fez gol pelo time profissional do Athletico. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

No setor de armação vale ficar de olho em Bruno Leite, 19 anos. No ano passado, o jovem chegou a disputar duas partidas no Campeonato Paranaense e marcou um gol.

Após a estreia contra o Gama, o Athletico volta a campo na Copinha 2020 nos dias 6 e 9 para encarar Rio Claro-SP e Paulista-SP, respectivamente.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros

Léo Linck

Orlando

Laterais

Luca Caio

Reginaldo

Vinicius Kaue

Zagueiros

João Vialle

Luan Patrick

Lucas Andrade

Meio-campistas

Brener

Bruno Leite

Kawan

Kennedy

Leonardo Ataíde

Pablo

Ramon

Atacantes

Iago

Jajá

Paulo Victor

Rômulo

Renan Soares

Vinicius Mingotti

+ Mais do Furacão:

+ Athletico tem desafios gigantes na temporada de 2020

+ Athletico inicia a temporada com 22 jogadores no time principal

+ É hoje! Jogos da Copinha começam nesta quinta-feira