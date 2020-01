A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020 começa nesta quinta-feira (02/01), com oito jogos transmitidos a partir das 14h15. Veja na tabela abaixo quais são os confrontos e onde assistir!

Organizadora da competição, a Federação Paulista de Futebol (FPF) conseguiu o apoio de Facebook, Grupo Globo, Mycujoo, TV Cultura e Rede Vida, garantindo que todos os jogos possam ser acompanhados ao vivo.



O formato da competição é o mesmo desde 2018, só que a diferença está no número de participantes. Após a conquista da Libertadores, o Flamengo optou por utilizar a maior parte de seu elenco sub-20, que já estava inscrito na Copa São Paulo, nos primeiros jogos do Campeonato Carioca, em função das férias para o elenco principal.



Assim, com o prazo para troca dos nomes já encerrado, o clube rubro, que pretendia utilizar os garotos do sub-17, ficou de fora do certame, deixando o Grupo 25, com sede em Diadema, com três participantes. Dessa forma, serão 127 times buscando o título, contra 128 das duas últimas edições.

+ Veja também: acompanhe a o resultado, classificação e tabela da Copinha 2020 aqui na Tribuna

Os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, que terá os confrontos eliminatórios realizados em jogos únicos. A grande decisão, como usual, será em 25 de janeiro, data na qual é celebrada a fundação da cidade de São Paulo. Em 2020, o Pacaembu será palco do grande duelo.

Veja os jogos da Copinha 2020 de hoje (02/01)

Estádio Municipal Doutor Novelli Júnior (Itu)

Data Hora Confronto Transmissão 02 – qui 17h Ituano – SP x Vilhenense – RO FPF TV, Mycujoo 02 – qui 19h15 Fluminense – RJ x Socorro – SE SporTV

Arena da Fonte (Araraquara)

02 – qui 19h15 Ferroviária – SP x Petrolina – PE FPF TV, Mycujoo 02 – qui 21h30 Palmeiras – SP x União Rondonópolis – MT SporTV

Estádio Municipal Frederico Dalmazo (Sertãozinho)

02 – qui 18h Sertãozinho – SP x Penapolense – SP FPF TV, Mycujoo 02 – qui 20h15 Goiás – GO x Confiança – SE FPF TV, Mycujoo

Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira (Mogi das Cruzes)