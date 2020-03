Direto do Chile – O Athletico encara o Colo-Colo, do Chile, nesta quarta-feira (11), às 19h15, no Monumental, de olho na liderança do Grupo C da Libertadores.

publicidade

Para isso, uma vitória, junto de um tropeço do Jorge Wilstermann, diante do Penãrol, no Uruguai, seria o ideal. O Furacão pode abrir até cinco pontos de vantagem para o terceiro colocado e encaminhar bem uma classificação para as oitavas de final.

No entanto, terá que mudar o desempenho fora de casa no torneio. No ano passado, o Rubro-Negro perdeu os quatro jogos que fez como visitante.

“Desde o ano passado a gente vem mostrando a capacidade do Athletico dentro e fora de casa. Temos que ficar bem tranquilos, viemos de treinamentos bons para fazer um excelente jogo”, analisa o zagueiro Robson Bambu.

Para acabar com a seca longe da Arena, o Athletico volta a jogar em um dos locais que lhe traz boas lembranças. Foi justamente em Santiago a última vez que o time ganhou como visitante na Libertadores.

O emblemático 3×2 em cima da Universidad Católica, em 2017, classificou o Furacão para as oitavas de final do torneio. A equipe, inclusive, fez o último treinamento antes de pegar o Colo-Colo no campo anexo ao estádio do Católica.

Para buscar o triunfo em solo chileno, o técnico Dorival Júnior deve manter a mesma formação que venceu o Peñarol por 1×0, na Arena. Com isso, Adriano segue na lateral-direita, com Erick no meio-campo. Na frente, Nikão, Carlos Eduardo e Bissoli formarão o trio ofensivo.

Transmissão

O jogo terá transmissão do Fox Sports na tevê fechada. A Tribuna do Paraná acompanha em tempo real.

Ficha técnica

Libertadores

Grupo C – 2ª rodada

Colo-Colo x Athletico

Colo-Colo: Darío Melo; Óscar Opazo, Julio Barroso (La Fuente) e Insaurralde; Gabriel Suazo, Alarcón, Fuentes e Léo Valencia; Blandi, Mouche e Bolados. Técnico: Gualberto Jara

Athletico: Jandrei, Adriano, Robson Bambu, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Erick e Léo Cittadini; Carlos Eduardo, Nikão e Bissoli. Técnico: Dorival Júnior.

Horário: 19h15

Local: Monumental David Arellano, em Santigo, Chile.

Árbitro: Nicolas Gallo (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Wilmar Navarro (COL)

+ Mais do Furacão

+ Técnico do Colo-Colo espera Athletico um pouco mais recuado na Libertadores

+ Chile traz boas lembranças ao Athletico, mas o histórico longe de casa é ruim

+ Cobiçado por outros clubes, Nikão fará história no Athletico