Furacão fez último treino no Chile. Crédito: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

Direto do Chile – O Athletico realizou na tarde desta terça-feira (10) o último treinamento antes do jogo com o Colo-Colo, que acontece nesta quarta-feira (11), às 19h15, no estádio Municipal. Na atividade, de portões fechados, o técnico Dorival Júnior fez os últimos ajustes para o confronto.

No entanto, o zagueiro Robson Bambu antecipou que o Furacão não vai se acuar diante do Cacique. Mais cedo, o técnico do time chileno, Gualberto Jara, disse que analisou os últimos jogos do Rubro-Negro e que, apesar de uma equipe que joga pra cima, devia mudar a postura fora de casa. Algo que o jogador não concordou.

“Temos que jogar de igual pra igual. Não tem o que mudar, temos que jogar pra cima, pra frente. Viemos pra cá querendo somar (uma vitória) novamente e ficar a um passo da classificação. Não sabemos como eles vão jogar, mas certamente estaremos prontos”, disse o defensor.

O Colo-Colo não atravessa uma boa fase. Está no meio da tabela do Chileno e perdeu por 2×0 para o Jorge Wilstermann na Bolívia, na estreia na Libertadores. Além de estar sem um treinador efetivo.

Um momento turbulento do adversário que Bambu acredita que na hora que a bola rolar, não fará diferença.

“Isso pode estar influenciando eles, mas sabemos como é Libertadores, quando entra em campo tudo muda e o mais importante é estarmos focados”, completou o atleta.

A tendência é que Dorival mande a campo a mesma formação que derrotou o Peñarol por 1×0 na Arena. Assim, o Athletico deve jogar com: Jandrei, Adriano, Robson Bambu, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Erick e Léo Cittadini; Carlos Eduardo, Nikão e Bissoli.

Conheça o palco do jogo!

Veja a chegada do Furacão:

+ Mais do Furacão:

+ Técnico do Colo-Colo espera Athletico um pouco mais recuado

+ Chile traz boas lembranças ao Athletico

+ Cobiçado por outros clubes, Nikão pode fazer história no Athletico