Até certo ponto coadjuvante na reta final do Campeonato Brasileiro, uma vez que garantiu a vaga na Libertadores do ano que vem por ter conquistado a Copa do Brasil, o Athletico vai mexer com a parte de cima da classificação. Nas próximas quatro rodadas, o Furacão vai enfrentar três times que estão brigando diretamente pelo título. A começar pelo embate contra o Corinthians, nesta quinta-feira (10), fora de casa, o time rubro-negro ainda terá pela frente Flamengo e Palmeiras, ambos na Arena da Baixada.

O Athletico já terá um grande desafio pela frente. Encara o Corinthians, que está na quarta posição e a dez pontos do Flamengo na classificação. O Timão, que ainda sonha com o troféu, tem problemas ofensivos visíveis, mas tem a melhor defesa do Brasileirão, que foi vazada apenas 13 vezes. Assim, o Furacão, que tem um estilo de jogo mais ofensivo no seu DNA e tem o quinto melhor ataque do torneio, com 33 gols marcados, terá um teste de fogo em São Paulo.

Depois, o Rubro-Negro terá, talvez, o desafio mais esperado, diante do Flamengo. O embate de rubro-negros vai reviver o confronto das quartas de final da Copa do Brasil deste ano, quando o time atleticano levou a melhor. Será mais uma chance para os comandados pelo técnico Tiago Nunes provarem sua força, especialmente dentro da Arena e, quem sabe, atrapalhar os planos da equipe carioca na busca pelo título.

No meio desses confrontos contra o pelotão de cima do Campeonato Brasileiro, o Athletico encara o Fluminense, no Rio de Janeiro, antes de pegar o Palmeiras, em casa. O Porco está na vice-liderança, cinco pontos atrás do Flamengo.

Quando chegar para o duelo contra o Furacão, o time paulista pode estar, inclusive, com uma diferença menor e, quem sabe, podendo assumir a liderança do Brasileirão. Ou seja, o time atleticano pode, indiretamente, decidir quem estará na ponta da tabela daqui quatro rodadas, podendo equilibrar a disputa.

Mas nos dois confrontos contra os dois primeiros colocados, o Furacão terá o fator torcida a seu favor. Dentro do Caldeirão, o time rubro-negro tem colecionado grandes resultados e conquistas históricas.

E mesmo que não esteja brigando diretamente pelo título, o Athletico quer seguir em alta e comprovando que não chegou à toa ao título inédito da Copa do Brasil. A equipe, na verdade, tem se acostumado com esse tipo de jogo e com grandes desafios.

Assim, Tiago Nunes está confiante que o Furacão pode conseguir se dar bem nessa sequência que terá contra times que estão brigando pelo título. “Já enfrentamos situações de grandes adversários e o time está com uma maturidade muito boa para enfrentar qualquer adversário”, arrematou o treinador.

