O Athletico terá mais uma vez alterações na sua equipe neste Campeonato Brasileiro. Para o duelo contra o Ceará, que acontece neste sábado (30), às 19h, no Castelão, serão nada menos do que oito mudanças em relação ao time que derrotou o Grêmio por 2×0, na última quarta-feira (27), na Arena da Baixada. Apenas o goleiro Santos, o volante Camacho, o atacante Rony e o zagueiro Thiago Heleno, que viajou separadamente da delegação, devem permanecer entre os titulares.

continua depois da publicidade

Destas, apenas duas são por necessidade. O volante Wellington e o meia Nikão receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Em seus lugares entram Erick e Vitinho.

As demais alterações são por opção do técnico interino Eduardo Barros, que vai rodando o elenco nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Os zagueiros Léo Pereira e Thiago Heleno, os laterais-esquerdos Márcio Azevedo e Adriano e o atacante Marcelo Cirino sequer viajaram com a delegação e ficaram em Curitiba. O lateral-direito Jonathan e o meia Lucho González ficam no banco.

Com isso, os zagueiros Pedro Henrique e Robson Bambu, o lateral-esquerdo Abner Vinícius e os atacantes Vitinho e Marco Ruben ganham uma nova chance no Rubro-Negro, assim como o lateral-direito Madson e o meia-atacante Thonny Anderson, que voltam após não poderem jogar contra o tricolor gaúcho por questões contratuais.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Assim, o Furacão deve ir a campo com: Santos; Madson, Robson Bambu, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Camacho, Erick e Thonny Anderson; Rony, Vitinho e Marco Ruben.

+ Mais do Furacão:

+ Jonathan se emociona em volta ao Athletico contra o Grêmio

+ Corinthians pede e dupla deixará o Athletico em 2020

+ Com três títulos em 2019, Athletico foca no G4 para coroar temporada