O Lyon divulgou em seu site oficial os números finais da negociação com o Athletico, na compra dos direitos econômicos de Bruno Guimarães. Especulou-se que o volante sairia por 25 milhões de euros (cerca de R$ 117 milhões). O acerto, entretanto, envolveu 20 milhões de euros (R$ 93,8 milhões), de acordo com a equipe francesa.

O Furacão ainda ficou com 20% do lucro de uma venda futura do atleta pelo Lyon. Ou seja, se os franceses venderem Guimarães por 50 milhões de euros, por exemplo, terão lucro de 30 milhões – deste valor, o Rubro-Negro ficaria com os 20%, equivalente a 6 milhões de euros.



Servindo a seleção brasileira no Pré-Olímpico de Tóquio, no Japão, o jogador de 22 anos gravou um vídeo de despedida, que foi veiculado pelo seu agora ex-clube. Na peça, Guimarães faz juras de amor ao Athletico.

“Levarei vocês, torcedores do Athletico, dentro do meu coração. Vocês estarão comigo aonde eu estiver. Porque agora, eu também sou um de vocês, um torcedor rubro-negro. Obrigado por tudo e até breve”.

