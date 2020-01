Destaque do Athletico, o meio-campista Bruno Guimarães foi o jogador que mais se valorizou em 2019 no futebol brasileiro, de acordo com o site alemão especializado, Transfermarkt.



Foram cinco gols em 43 jogos pelo Furacão na temporada passada, com os títulos da Taça Suruga, no Japão, e da Copa do Brasil. Antes, em dezembro de 2018, participou da conquista da Sul-Americana. Em um ano, o valor de marcado do talentoso atleta de 22 anos saltou de 2 para 20 milhões de euros.



Em reais, Guimarães valia R$ 9,3 milhões e agora está avaliado em R$ 92,8 milhões, valendo dez vezes mais no período de uma temporada. Contratado em janeiro de 2018 como uma promessa desconhecida do Audax-SP, Guimarães está na mira de Benfica-POR e Arsenal-ING neste mercado da bola. Atualmente, está servindo à seleção olímpica.

Outros jogadores que se destacaram e obtiveram valorização foram o atacante Gabigol, do Flamengo, que teve o valor de mercado subindo de 13 para 23 milhões de euros; o jovem meia Reinier, também do Flamengo e já negociado com o Real Madri-ESP, saltou de 3 para 25 milhões de euros; e o meia Anthony, do São Paulo, que valia 5 e passou a valer 20 milhões de euros.

Top 10 dos jogadores mais valiosos do futebol brasileiro (em euros)

Everton Cebolinha (Grêmio) – 35 milhões

Reinier (Flamengo/Real Madri) – 25 milhões

Gabigol (Flamengo/Inter de Milão) – 23 milhões

Matheus Henrique (Grêmio) – 22 milhões

Bruno Guimarães (Athletico) – 20 milhões

Antony (São Paulo) – 20 milhões

Arrascaeta (Flamengo) – 19 milhões

Dudu (Palmeiras) – 15 milhões

Pedrinho (Corinthians) – 15 milhões

Gerson (Flamengo) – 14 milhões

