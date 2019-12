De férias, o volante Bruno Guimarães, 21 anos, vive a expectativa da abertura da janela de transferências para definir seu futuro no Athletico. O meio-campista deseja o futebol europeu, mas mantém o discurso de que é jogador rubro-negro e até elogiou o novo treinador, Dorival Júnior.



O atleta se apresentará no dia 2 na Granja Comary, em Teresópolis, para a preparação da seleção brasileira que vai disputar o Pré-Olímpico, na Colômbia, mas aproveitou um jogo festivo no Maracanã, promovido por Zico, para falar do Furacão.



“Não tenho nada com ninguém, só com o Athletico. O Dorival (Júnior) é um grande treinador. Desejo boa sorte para ele e que ele possa fazer um grande ano”, afirmou em entrevista à rádio Banda B.



A única definição do atleta é de que ele quer ser titular e não figurar no banco de reservas em 2020, independente da camisa que vestir. Em entrevista ao jornal O Jogo, de Portugal, o camisa 39 do Furacão disse que ainda não tem nenhuma proposta de saída.



“Sim, há muitos clubes sondando, como o Benfica e o Atlético de Madrid. Mas, até agora, são sondagens, vamos ver o que pode acontecer. A minha prioridade é o futebol europeu. Temos de esperar para ver o que acontece oficialmente para decidir o melhor para mim e para o Athletico”, declarou.



O Atlético de Madrid tem prioridade em sua compra por 30 milhões de euros, mas recuou na ideia para janeiro e aguarda a posição dos concorrentes. O Benfica, atualmente, é o clube de maior agrado de Bruno Guimarães. O time português sinalizou uma parceria com o Athletico, admitida pelo presidente Mario Celso Petraglia, que tem interesse em manter um percentual, atualmente de 70% dos direitos econômicos, para uma venda futura.



O Benfica é o clube que mais arrecadou em transações nos últimos dez anos no mundo, com 969,4 milhões de euros (R$ 4,2 bilhões) em atletas vendidos, e deve oficializar uma proposta de 20 milhões de euros – a multa do jogador para transferência internacional é de 40 milhões. A diretoria dos encarnados, contudo, também negocia para trazer o jovem volante Julian Weigl, do Borussia Dortmund, da Alemanha, que poderia inviabilizar a contratação do brasileiro.



“Quero jogar e evoluir, e o Benfica seria uma boa equipe para isso. Além disso, vi também a entrevista que o presidente (Mario Celso Petraglia) deu falando sobre uma possível parceria. Vou conversar com ele esta semana para saber o que pode acontecer, para tentar decidir o meu futuro o mais rápido possível”, completou.



Os ingleses Arsenal e Chelsea também monitoram a situação de Bruno Guimarães e podem entrar na briga por sua contratação. O Flamengo, que sinalizou que pagaria a multa rescisória nacional, de 18 milhões de euros, é outro que aguarda o desenrolar.



O time carioca, paralelamente a isso, está negociando com o volante Thiago Maia, do Lille, da França, mas por empréstimo. “São muitas sondagens e tenho de pensar. Quando aparecerem propostas oficiais, vamos ver a melhor escolha”, finalizou.

