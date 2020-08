O Athletico estreou bem no Campeonato Brasileiro. O Furacão venceu o Fortaleza por 2 a 0, na noite deste sábado (8), na Arena Castelão, na partida que abriu a competição de 2020. Os gols foram de Vitinho e Léo Cittadini, no primeiro tempo.

O Furacão volta a campo contra o Goiás na quarta-feira (12), às 19h15, na Arena da Baixada, pela segunda rodada. O Fortaleza enfrenta o São Paulo na quinta-feira (13), às 19h15.

Após a conquista do tricampeonato Paranaense, o Athletico foi a Fortaleza bastante modificado. Dos considerados titulares, apenas Nikão e Léo Cittadini jogaram. O goleiro Santos, o zagueiro Thiago Heleno, o volante Wellington, o meia Marquinhos Gabriel e o atacante Guilherme Bissoli, por exemplo, nem viajaram ao nordeste por desgaste físico. Por outro lado, o técnico Dorival Júnior promoveu as estreias do zagueiro Felipe Aguilar e do volante Richard, que foram seguros na partida.

+ VEJA COMO FOI O JOGO ENTRE FORTALEZA E ATHLETICO!

Em campo, o Furacão dominou o primeiro tempo. Na primeira boa chance, Léo Cittadini recebeu pela esquerda, mas, na hora do chute, Felipe Alves salvou. Na segunda oportunidade clara do Furacão, Vitinho marcou. Aos 21′, após cruzamento de Jonathan da direita, Vitinho recebeu livre no segundo pau e mandou para a rede.

O Furacão continuou com o domínio e ampliou com Léo Cittadini. Aos 47′, Nikão acionou Mingotti na área. O atacante venceu a marcação e bateu na saída de Felipe Alves. A bola ia entrando, mas Léo Cittadini completou para o gol antes que o zagueiro do Fortaleza chegasse, 2 a 0.

>> BLOG DO CRISTIAN: Furacão vence com autoridade no Ceará

Na etapa final, o ritmo da partida diminuiu. O Furacão trocou passes e garantiu o resultado. Já o Fortaleza tentou impor seu jogo, mas encontrou muitas dificuldades para furar o sistema defensivo atleticano, que se comportou bem durante todo o confronto. O Fortaleza ainda perdeu o zagueiro Quintero por uma falta sem bola em cima de Nikão. Com a vitória e uma atuação convincente, o Athletico estreia bem no Brasileirão.

Veja os gols do jogo:

Ficha técnica

CAMPEONATO BRASILEIRO

08/08/2020 – 1ª RODADA

FORTALEZA 0 X 2 ATHLETICO

Fortaleza

Felipe Alves; Tinga, Paulão, Quintero e Bruno Melo; Juninho (Derley), Felipe e David (Marlon); Romarinho (Tiago Orobó), Osvaldo (Jackson) e Wellington Paulista (Yuri César). Técnico: Rogério Ceni.

Athletico

Jandrei; Jonathan (Khellven), Felipe Aguilar, Zé Ivaldo e Abner; Richard (Kawan), Fernando Canesin (Christian), Léo Cittadini (Carlos Eduardo); Nikão, Vitinho e Vinicius Mingotii (Lucho González). Técnico: Dorival Junior.

Gols: Vitinho, 21’ do 1ºT, Léo Cittadini, 47’ do 1ºT (CON);

Cartões Amarelos: Christian (CAP); Paulão, Juninho, Felipe (FOR)

Cartão vermelho: Quintero (FOR)

Estádio: Castelão, em Fortaleza.

Árbitro: Braulio da Silva Machado.

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Éder Alexandre.

