O Athletico encerra sua temporada vitoriosa neste domingo (8), às 16h, diante do Avaí, na Ressacada, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. E essa despedida será com um time bastante modificado, que pouco lembra a base que conquistou seus grandes resultados em 2019.

O jogo não terá transmissão pela televisão, mas você pode acompanhar tudo no Tempo Real da Tribuna!

Após a vitória contra o Santos, no meio da semana, a diretoria deu férias a 16 atletas do elenco. Apenas o zagueiro Thiago Heleno e o volante Camacho, titulares e que passaram recentemente pela suspensão de seis meses pelo caso de doping, começam a partida em Florianópolis.

O restante da formação será uma mescla entre atletas que não terão seus contratos renovados e jovens promessas para 2020. Pedro Henrique (Corinthians), Camacho (Corinthians), Bruno Nazário (Hoffenheim-ALE), Braian Romero (Independiente -ARG) e Thonny Anderson (Grêmio) devem jogar, mas não continuam no ano que vem.

O técnico interino Eduardo Barros aproveitará a oportunidade para também dar mais minutagem aos jogadores que tiveram participações durante a temporada e farão parte do elenco principal em 2020, como o lateral-direito Khellven, o volante Erick e os atacantes Vitinho e Pedrinho. Ao todo, a comissão levou 21 atletas para o confronto.

“Os que irão vão representar bem o Athletico, como foi em toda competição. Será uma equipe jovem, com muitos talentos que têm um futuro promissor pela frente. Eles sabem a responsabilidade”, afirmou o comandante rubro-negro.

Invicto há 12 jogos, o Furacão é o quinto colocado e pode terminar o Brasileirão dentro do G4, caso vença o Leão da Ilha e o Grêmio, quarto, perca para o Goiás, no Serra Dourada. O clube paranaense ficou entre os quatro primeiros em outras duas edições da era dos pontos corridos: 2004 (vice-campeão) e 2013 (terceiro).

Além do bicampeonato paranaense, o Athletico conquistou as inéditas taças da J.League/Conmebol e Copa do Brasil neste ano. A partida contra o Avaí serve para coroar o ano mais vencedor da história atleticana. A equipe tem vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

2º Turno 38ª Rodada

AVAÍ x ATHLETICO

Avaí

Vladimir; Léo, Eduardo Kunde, Marquinhos Silva e Igor Fernandes; João Paulo, Ramon Pereira, Richard Franco e Wesley; Caio Paulista e Jonathan.

Técnico: Evando

Athletico

Léo; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Camacho, Erick e Bruno Nazário (Tomás Andrade); Braian Romero, Vitinho (Pedrinho) e Thonny Anderson.

Técnico: Eduardo Barros

Local: Ressacada (Florianópolis-SC)

Horário: 16h

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Katiuscia M. Berger Mendonça (ES)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)