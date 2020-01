Autor do golaço que garantiu a vitória do Athletico sobre o PSTC por 1 a 0, na Arena da Baixada, pela segunda rodada do Paranaense, o volante Christian diz que se inspira no craque Bruno Guimarães, cobiçado por gigantes da Europa. O jovem camisa 8 disse que eles sempre trocam mensagens e que recebe conselhos do camisa 39.

“Fico feliz pelo meu primeiro gol como profissional, contente por mais uma vitória da equipe e feliz pelo nosso desempenho. Fico feliz, a gente sempre conversa [eu e o Bruno Guimarães], sempre peço conselho para ele. Ele me apoia, me incentiva. Feliz por me compararem a ele”, disse o camisa 8 à Dazn, após ser comparado com Bruno Guimarães por torcedores.

Além do golaço de fora da área, Christian foi decisivo durante a partida com ótimos passes, chegadas à área e lances de efeito, como a caneta no campo de ataque ainda no primeiro tempo. Com apenas 19 anos, o volante apareceu no time de aspirantes ainda no ano passado, atuando em sete jogos na campanha do bicampeonato Estadual.

Depois, foi emprestado ao Juventude-RS para a disputa da Série C. Voltou ao Furacão e quer se firmar na equipe de aspirantes para buscar uma vaga no time principal, assim como aconteceu com o conselheiro e colega Bruno Guimarães.

O técnico Eduardo Barros elogiou as características do jovem Christian e disse que ele é uma peça-chave deste time. “É um atleta muito versátil, ele pode jogar em praticamente todas as posições, exceto zagueiro e centroavante. Entende muito o jogo e estava muito bem posicionado. Entrou uma bola boa, com tempo bom. Ele conseguiu achar um drible e um chute muito bom”, declarou o treinador após a vitória.

Com Christian em campo, o próximo desafio do Athletico será contra o Londrina no sábado (25), às 17h, novamente na Arena da Baixada, pela terceira rodada. Após duas vitórias, o Furacão lidera o Campeonato Paranaense com seis pontos.

