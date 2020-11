Embalado pelas três vitórias consecutivas, o Athletico volta a campo neste sábado (21), quando recebe o Santos, às 19h, na Arena da Baixada, com um propósito de mudar o ponto de vista no Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo sobre o Atlético-MG, na última quarta-feira (18), o Furacão saiu da zona de rebaixamento e pulou para o décimo lugar. Apesar de ainda ver o Z4 de perto – são apenas dois pontos de vantagem -, o time agora quer olhar para cima.

Se emendar mais um resultado positivo, e dependendo da combinação dos outros jogos, o Rubro-Negro pode terminar a 22ª rodada a seis pontos do G6 e abrir cinco pontos do 17º. Ou seja, o duelo contra o Peixe pode ser a consolidação atleticana para mudar definitivamente pra metade de cima da tabela.

Para seguir nesse bom momento, o diretor técnico Paulo Autuori deve ir a campo com quase força máxima, mas também já pensando no duelo contra o River Plate, da Argentina, na próxima terça-feira (24), também na Arena, pela ida das oitavas de final da Libertadores.

Até por isso, a tendência é que atuem contra o Santos aqueles que estiverem com as melhores condições físicas. A única mudança certa é a saída do volante Richard, que está suspenso e deve dar lugar a Wellington.

Transmissão

Athletico e Santos terá transmissão pela TNT para todo o Brasil, exceto para o estado do Paraná. A Tribuna do Paraná acompanha o duelo em Tempo Real.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

22ª rodada

21/11/2020

ATHLETICO x SANTOS

Athletico

Santos; Erick, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Christian e Nikão; Léo Cittadini (Fernando Canesin), Reinaldo e Renato Kayzer.

Técnico: Paulo Autuori

Santos

João Paulo, Luiz Felipe, Laércio e Wagner Leonardo; Vinicius Balieiro, Sandry (Lucas Lourenço) e Ivonei; Lucas Braga, Soteldo (Arthur Gomes) e Kaio Jorge.

Técnico: Marcelo Fernandes

Local: Arena da Baixada

Horário: 19h

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

