O Athletico terá pelo menos uma mudança para encarar o Santos, neste sábado (21), às 19h, na Arena da Baixada, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Richard cumpre suspensão pelo terceiro amarelo e está fora do confronto.

Desta forma, Wellington, que já foi titular em partidas anteriores, deve ficar com a vaga. Ele, inclusive, substituiu Richard no segundo tempo na vitória do Furacão por 2×0 sobre o Atlético-MG, na última quarta-feira (18).

No entanto, outras mudanças não estão descartadas. Como o Rubro-Negro encara o River Plate na terça-feira (24), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o técnico Paulo Autuori pode preservar alguns jogadores, caso do meia Fernando Canesin.

Sem ainda divulgar os relacionados para o jogo, o Athletico deve ter em campo contra o Peixe: Santos; Erick, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Christian e Nikão; Léo Cittadini (Fernando Canesin), Reinaldo e Renato Kayzer.

