No meio da tabela, mas ainda ainda ameaçado pela zona de rebaixamento, o Athletico tenta uma arrancada no Campeonato Brasileiro. Mas a tarefa não será fácil, uma vez que o próximo compromisso é contra o vice-líder Internacional, neste domingo (11), às 20h30, no Beira-Rio, pela 15ª rodada da competição.

Apesar de ocupar o 12º lugar na classificação, o Furacão tem os mesmos 15 pontos que o Botafogo, que é quem abre a zona de rebaixamento. O equilíbrio na metade debaixo da tabela é grande (seis times tem 15 pontos, dois tem 12 e um tem 17). Por isso, ganhar em Porto Alegre é essencial, para se desgarrar desta briga, encostar no pelotão de cima e, principalmente, adquirir mais confiança.

Se na Libertadores o Rubro-Negro já está classificado, no Campeonato Brasileiro o time ainda tem a provar. Principalmente fora de casa. Em cinco jogos, foram apenas uma vitória (na estreia, contra o Fortaleza) e quatro derrotas. Em termos de aproveitamento, só está à frente de Ceará, Red Bull Bragantino e Goiás. Por outro lado, o Colorado está invicto como mandante, com quatro vitórias e dois empates.

“Essa posição sempre incomoda, mas vamos reunir todas as nossas forças para sair desta situação o quanto antes”, disse o técnico Eduardo Barros, em entrevista coletiva, logo após o empate em 0x0 com o Ceará.

Para reverter esta situação, o comandante atleticano terá quase força máxima. Os únicos desfalques serão o goleiro Santos, na seleção, e o volante Wellington, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, entra Richard. Além dele, outra mudança no meio-campo é a volta de Christian.

Transmissão

Internacional x Athletico terá transmissão pelo TNT para todo o Brasil, menos o estado do Paraná, e pelo Furacão Play, streaming do clube para sócios. A Tribuna acompanha tudo no Tempo Real!

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

15ª rodada

11/10/2020

Internacional x Athletico

Internacional

Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Victor Cuesta e Uendel; Daniel Musto, Rodrigo Lindoso, Patrick e Marcos Guilherme (D’Alessandro); Thiago Galhardo e Abel Hernández.

Técnico: Eduardo Coudet

Athletico

Jandrei; Jonathan, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Richard, Erick, Christian e Léo Cittadini; Fabinho e Renato Kayzer.

Técnico: Eduardo Barros

Local: Estádio Beira-Rio (Porto Alegre-RS)

Horário: 20h30

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

