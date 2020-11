Sem vencer há 11 jogos, o Athletico recebe o Fortaleza neste sábado (7), às 18h, na Arena da Baixada, pela abertura do returno do Brasileirão. Na vice-lanterna da competição, o Furacão precisa da vitória não só para quebrar o jejum, mas também para respire um pouco mais aliviado nesta parte final do campeonato.

Após ser eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo, no meio da semana, o zagueiro Thiago Heleno soltou o verbo, falou da crise dentro e fora de campo e pediu mais união para o grupo se reencontrar com a vitória.

“Não vai ser fácil, mas a gente acredita muito no nosso grupo. É trabalhar, não apontar o dedo para ninguém, se juntar e acreditar”.

Sem Autuori e com dúvidas no time

Para a partida, o Athletico tem um desfalque certo. O técnico Paulo Autuori segue sem comandar a equipe no Brasileirão por conta da suspensão recebida quando ainda era treinador do Botafogo.

Já na equipe titular, a tendência é que conte com os retornos do lateral-esquerdo Márcio Azevedo e o atacante Renato Kayzer. Por outro lado, alguns setores ainda possuem dúvidas.

Os meias Léo Cittadini e Nikão, que foram poupados contra o Flamengo, podem pintar no onze inicial. Já na proteção da defesa, Wellington e Richard brigam por uma vaga.

Transmissão

O duelo entre Athletico e Fortaleza terá transmissão do canal TNT. Você também pode conferir detalhes do jogo no tempo real da Tribuna.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

20ª RODADA

07/11/2020

ATHLETICO X FORTALEZA

Athletico

Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington (Richard), Erick e Léo Cittadini (Christian); Nikão (Carlos Eduardo), Reinaldo e Renato Kayzer.

Técnico: Paulo Autuori

Fortaleza

Felipe Alves, Tinga, Paulão, Jackson e Bruno Melo; Felipe, Ronald e Juninho; Romarinho, Yuri César e David.

Técnico: Rogério Ceni

Local: Arena da Baixada

Horário: 18h

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Éder Alexandre (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)

