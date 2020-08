O Athletico terá dois importantes desfalques para o duelo contra o Fluminense, que acontece neste sábado (22), às 16h, na Arena da Baixada, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Thiago Heleno e o meia Nikão tiveram lesões musculares diagnosticadas e estão fora do duelo.

O defensor teve um desconforto na coxa esquerda, enquanto o camisa 11 apresentou dores na coxa direita, sendo, inclusive, substituído ainda no primeiro tempo da derrota por 1×0 para o Palmeiras, na última quarta-feira (19). Os dois não têm previsão de retorno.

Desta forma, o auxiliar Lucas Silvestre, que mais uma vez comandará o Furacão, uma vez que Dorival Júnior segue afastado por ter testado positivo para o coronavírus, terá que fazer alterações na escalação.

Na zaga, Felipe Aguilar deve formar a dupla com Lucas Halter, enquanto no ataque Geuvânio pode ficar com a posição de Nikão. Outras alterações podem acontecer na formação, como a volta de Jonathan à lateral-direita ou até a entrada de Pedrinho no ataque.

Assim, o Rubro-Negro deve ir a campo com: Santos; Jonathan (Khellven), Lucas Halter, Felipe Aguilar e Abner; Wellington, Richard e Léo Cittadini; Geuvânio, Vitinho e Carlos Eduardo (Pedrinho).

Walter pode ficar no banco de reservas

Outra novidade pode ser o atacante Walter. O jogador deve ser relacionado pela primeira vez desde que voltou ao Athletico, mas por não jogar desde 2018, dificilmente começará jogando.

Na noite de quinta-feira (20), o atleta postou um vídeo em seu perfil no Instagram brincando que contra o Fluminense vai ter comemoração estilo Gabigol ou Adriano Imperador, dando indícios que pode ir para a partida.

