A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite de quarta-feira (19) o calendário base para a disputa dos torneios de 2021.

Segundo a previsão da entidade, os campeonatos estaduais começarão no dia 28 de fevereiro, apenas quatro dias depois da data marcada para a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020 –que invadirá o próximo ano por conta da pandemia do coronavírus. Não haverá, portanto, período dedicado à pré-temporada.

O calendário também não prevê pausa do Brasileiro para as disputas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, nem para a Copa América.

Dessa forma, os campeonatos estaduais e as três principais divisões nacionais voltam a acontecer perto dos períodos normais: os regionais de fevereiro a maio, e as Séries A, B e C de maio até o início de dezembro.

Somente após 18 meses seguidos de competições (julho de 2020 a dezembro de 2021) os jogadores poderão sair de férias, que em 2020 foram antecipadas por conta da pandemia.

A Supercopa do Brasil será disputada no dia 10 de março, mesma data em que começa a Copa do Brasil, que por sua vez dura até 27 de outubro.

Em 2020, o futebol ficou parado por três ou quatro meses (dependendo do estado), em razão da pandemia do coronavírus. O novo calendário da CBF, adaptado para o retorno das atividades (por enquanto sem torcida) prevê que a 38ª rodada do Brasileiro aconteça no dia 24 de fevereiro de 2021.

Confira o período de cada campeonato:

Estaduais: de 28 de fevereiro a 23 de maio

Supercopa do Brasil: em 10 de março

Copa do Brasil: de 10 de março a 27 de outubro

Eliminatórias: de 25 de março a 16 de novembro

Brasileirão Série A: de 30 de maio a 5 de dezembro

Brasileirão Série B: de 29 de maio a 27 de novembro

