Atual campeão da competição, o Athletico estreou com derrota na Copa do Brasil 2020. No jogo de ida das oitavas de final, o Furacão perdeu por 1×0 para o Flamengo, nesta quarta-feira (28), na Arena da Baixada, com direito a pênalti desperdiçado, em grande noite do goleiro Hugo. Em fase crítica, o time soma agora nove jogos sem vencer na temporada. Como mandante, já são cinco compromissos sem comemorar a vitória.

Os times voltam a se enfrentar para a decisão de quem avança às quartas de final na próxima quarta-feira (4), no Maracanã, às 21h30. Para seguir na disputa, o Athletico precisa ganhar por dois gols de diferença. Caso vença por 1×0, a decisão vai para os pênaltis. O empate dá a vaga ao Flamengo.

Antes disso, o Furacão entra em campo pelo Brasileirão. O próximo compromisso do time será diante do Sport, no domingo (1º), em Recife. A equipe é a 18ª colocada na tabela.

O jogo diante dos cariocas marcou a reestreia de Paulo Autuori no comando do Rubro-Negro. O profissional foi contratado para ser diretor técnico, porém, vai acumular o cargo à beira do gramado, enquanto o clube não contrata um novo treinador.

No time do Furacão, as novidades foram o atacante Walter, que fez seu primeiro jogo como titular desde que voltou ao Athletico, e o meia-atacante Reinaldo, jogador de 19 anos que estreou no profissional. No total, foram sete alterações em relação à equipe que entrou em campo na última rodada diante do Grêmio.

Flamengo dominou no primeiro tempo

No primeiro tempo, o Flamengo começou dominando e criando as melhores oportunidades. O gol dos cariocas saiu aos 20 minutos. Isla, da direita, cruzou na cabeça de Pedro dentro da área. O atacante mandou no travessão, a bola voltou e Bruno Henrique só empurrou para o fundo da rede.

O Furacão passou perto de marcar com Walter, aos 18, em uma bola que passou por cima do travessão, e aos 42, em cobrança de falta. Walter foi para a cobrança da direita, mandou uma bomba e Hugo afastou. Reinaldo pegou o rebote na esquerda e tentou o chute, mas mandou pra fora.

Athletico parou no paredão flamenguista

Na segunda etapa, o empate do Furacão poderia ter vindo não fosse a grande atuação do goleiro Hugo. O Athletico foi mais ofensivo na segunda etapa e criou chances reais de gol, mas o goleiro de 21 anos fechou a meta.

Aos 18 minutos, Reinaldo entrou na área, finalizou e o goleiro conseguiu um desvio. A bola bateu na trave e voltou para a mão do camisa 45. Aos 29 minutos, Cittadini foi derrubado na área por Renê. O VAR foi consultado e o árbitro marcou pênalti. Walter foi para a cobrança, chutou forte, mas Hugo acertou o canto, fez grande defesa em seu primeiro pênalti como jogador profissional.

Walter foi o destaque do Athletico, mas não conseguir furar o ‘paredão’ do Flamengo. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna.

Apesar das tentativas, o Athletico não conseguiu buscar o placar e agora terá que reverter a situação no Maracanã, na próxima semana.

Ficha técnica

COPA DO BRASIL

Oitavas de final – jogo de ida

28/10/2020

Athletico 0x1 Flamengo

Athletico

Santos; Erick, Zé Ivaldo, Felipe Aguilar e Márcio Azevedo (Abner Vinícius); Richard (Lucho González), Christian (Wellington) e Léo Cittadini; Nikão, Reinaldo (Carlos Eduardo) e Walter (Fabinho). Técnico: Paulo Autuori.

Flamengo

Hugo; Isla, Noga e Léo Pereira, Filipe Luís (Renê); Thiago Maia, Willian Arão e Éverton Ribeiro; Vitinho (Daniel Cabral), Bruno Henrique e Pedro (Gustavo Henrique). Técnico: Domènec Torrent.

Gol: Bruno Henrique, 20 do 1º

Cartão amarelo: Isla e Renê (FLA)

Local: Arena da Baixada

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA-BA) e Celso Luiz da Silva (MG)

