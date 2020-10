O Athletico começa nesta quarta-feira (28), às 21h30, na Arena da Baixada, a defender o título da Copa do Brasil, conquistado de forma inédita no ano passado. O Furacão recebe o Flamengo no jogo de ida das oitavas de final da competição.

Na campanha da última temporada, o Athletico também encontrou o Fla e passou pelo clube carioca nas penalidades em pleno Maracanã. Desta vez, o Furacão chega como um completo azarão por conta do rendimento mostrado até o momento no Brasileirão – é o 18º colocado.

Para a partida desta quarta-feira, o Athletico terá a reestreia de Paulo Autuori como comandante à beira do gramado. O head coach rubro-negro assume a bronca após a demissão do interino Eduardo Barros.

Na equipe, o experiente técnico não conta com o zagueiro Pedro Henrique, vetado pelo departamento médico, e o atacante Renato Kayzer, que já disputou a Copa do Brasil pelo Atlético-GO.

Transmissão

O jogo entre Athletico e Flamengo terá transmissão na RPC TV. Você também pode conferir todos os detalhes no tempo real da Tribuna.

Ficha técnica

COPA DO BRASIL

Oitavas de final – Jogo de ida

28/10/2020

ATHLETICO x FLAMENGO



Athletico

Santos; Erick, Thiago Heleno, Felipe Aguilar e Abner; Wellington, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo e Walter (Bissoli). Técnico: Paulo Autuori.



Flamengo

Hugo (Diego Alves); Isla, Gustavo Henrique, Natan, Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique; Pedro.. Técnico: Domènec Torrent.



Local: Arena da Baixada

Horário: 21h30

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA-BA) e Celso Luiz da Silva (MG)

