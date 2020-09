Embalado após duas importantes vitórias – contra Coritiba e Jorge Wilstermann -, o Athletico encara o Colo-Colo, nesta quarta-feira (23), ás 19h15, na Arena da Baixada, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, querendo encaminhar a classificação para as oitavas de final.

O jogo colocará frente a frente os dois primeiros colocados do Grupo C, ambos com seis pontos. O Furacão leva vantagem no saldo de gols (1 a 0), mas quem vencer pode terminar isolado na liderança e até abrir uma vantagem de cinco pontos para o terceiro colocado, caso Jorge Wilstermann e Peñarol empatem na Bolívia.

Ou seja, ganhar no Caldeirão se torna essencial. Da mesma forma que o triunfo encaminha a classificação, uma derrota pode derrubar o Rubro-Negro para o terceiro lugar, restando apenas mais duas partidas, uma em casa e outra fora.

No primeiro confronto contra o Colo-Colo, em Santiago, o Athletico perdeu por 1×0. Foi a última atuação do time principal antes da pandemia no Brasil. Daquela escalação, o lateral-esquerdo Adriano e o zagueiro Robson Bambu, além do meia Marquinhos Gabriel, que entrou no segundo tempo, e do técnico Dorival Júnior, que já não estão mais no elenco. O atacante Bissoli, outro titular no Chile, não foi relacionado para este confronto, assim como Walter, o herói na Bolívia, que está com o coronavírus.

Agora, a história é diferente. O Athletico principal já tem até mais ritmo de jogo e, comandado por Eduardo Barros e com reforços, tentará devolver o resultado e abrir uma importante vantagem na competição.

Transmissão

A partida do Athletico contra o Colo-Colo terá transmissão da Fox Sports. A Tribuna acompanha o jogo em Tempo Real.

Ficha técnica

LIBERTADORES

Grupo C – 4ª rodada

23/09/2020

ATHLETICO x COLO-COLO

Athletico

Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Felipe Aguilar (Pedro Henrique) e Márcio Azevedo; Wellington, Erick, Christian (Lucho González) e Léo Cittadini; Geuvânio e Fabinho.

Técnico: Eduardo Barros

Colo-Colo

Cortés; Opazo, Campos, Insaurralde e De la Fuente; Fuentes, Suazo e Fernández; Bolados, Parranguez e Pablo Mouche.

Técnico: Gualberto Jara

Local: Arena da Baixada

Horário: 19h15

Árbitro: Fernando Rapallini (Fifa-ARG)

Assistentes: Juan P. Belatti (Fifa-ARG) e Pablo Gonzalez (Fifa-ARG)

