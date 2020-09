Sem vencer há seis rodadas no Brasileirão – e ainda sob o comando do interino Eduardo Barros –, o Athletico recebe o Botafogo nesta quarta-feira (9), às 17h30, na Arena da Baixada. O jogo, válido pela nona rodada do Brasileirão, também marca o reencontro do clube com Paulo Autuori.

Treinador do Fogão desde fevereiro, Autuori teve uma passagem marcante pelo Furacão. Contratado em março de 2016, o carioca conduziu o time ao título estadual sobre o Coritiba e depois conseguiu classificar o Rubro-Negro à Libertadores.

Em 2017, Autuori seguiu à frente do Athletico até maio, levando o time às oitavas da competição continental, quando passou a exercer o cargo de diretor de futebol. Em junho, após seu sucessor, Eduardo Baptista, ser demitido com apenas 13 jogos, Autuori se afastou do clube por dez dias.

Convencido a ficar por Mario Celso Petraglia, ele retornou e continuou o trabalho nos bastidores, mas deixou o clube definitivamente ao fim da temporada, junto com o técnico Fabiano Soares. O Athletico até tentou a permanência de Autuori, acumulando também o cargo de treinador, mas a resposta foi de que ele não trabalharia mais no campo comandando clubes brasileiros.

No hiato entre sua saída e o reencontro nesta quarta, Autuori teve uma rápida passagem como diretor do Fluminense e dois trabalhos como técnico fora do país: Ludogorets, da Bulgária, e Atlético Nacional, da Colômbia.

Em julho de 2019, foi contratado pelo Santos para ser superintendente de futebol, mas deixou o time ao fim da temporada por causa de rusgas com o presidente José Carlos Peres. Neste ano, contrariando o que tinha dito anteriormente, aceitou o convite do Botafogo, time com o qual foi campeão nacional de 1995.

“Sou muito crítico ao futebol brasileiro e não continuarei minha carreira de técnico no Brasil. Fora do Brasil sim, desde que seja algo que possa fazer alguma coisa, não só no aspecto financeiro”, justificou Autuori em 2017.

Agora, o carioca de 64 anos volta à Arena em um confronto direto. Seu time é o 15º colocado, com oito pontos, um a mais do que o Furacão, que ocupa a última posição antes da zona de rebaixamento da Série A.

Transmissão

O jogo não terá transmissão na televisão. A Tribuna do Paraná acompanha a partida em tempo real.

Ficha técnica

Brasileirão 2020

9ª rodada

09/09/2020 (quarta-feira)



ATHLETICO X BOTAFOGO

Athletico: Santos; Jonathan (Khellven), Thiago Heleno e Pedro Henrique (Lucas Halter) e Márcio Azevedo; Richard, Erick e Léo Cittadini; Nikão, Geuvânio e Bissoli.

Botafogo: Gatito; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Hugo; Rafael Forster, Caio Alexandre, Honda e Bruno Nazário; Kalou e Matheus Babi. Técnico: Paulo Autuori.

Local: Arena da Baixada (Curitiba).

Horário: 17h30.

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo.

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa.

