O Athletico terá quase força máxima para encarar o Bahia, neste sábado (26), às 19h, na Arena da Baixada, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Eduardo Barros relacionou 23 jogadores para o duelo e apenas um titular da vitória por 2×0 sobre o Colo-Colo, do Chile, está fora.

Com dores, o lateral-esquerdo Márcio Azevedo deixou o duelo pela Libertadores ainda no intervalo e foi substituído por Abner, que deve ficar com a posição contra os baianos.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

O restante da equipe pode ser mantida pelo treinador. Assim, uma possível formação do Furacão deve ter: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Erick, Christian e Léo Cittadini; Pedrinho e Fabinho.

Reforço na lista do Athletico

Entre os 23 nomes, a grande novidade do Rubro-Negro é o atacante Renato Kayzer. O jogador, ex-Atlético-GO, foi confirmado como reforço pelo clube apenas nesta sexta-feira (25), mas como vem com ritmo de jogo, ficará no banco de reservas.

Confira os relacionados:

Goleiros: Jandrei e Santos

Laterais: Abner e Jonathan

Zagueiros: Lucas Halter, Pedro Henrique e Thiago Heleno

Meias: Christian, Erick, Fernando Canesin, Jaime Alvarado, Jorginho, Léo Cittadini, Léo Gomes, Lucho Gonzalez, Richard e Wellington

Atacantes: Carlos Eduardo, Fabinho, Guilherme Bissoli, Pedrinho, Ravanelli e Renato Kayzer

+ Mais do Furacão:

+ Athletico vai transmitir duelo com o Bahia no Furacão Play

+ Centroavante “por opção”, Renato Kayzer chega pra ser referência no ataque

+ Jadson de volta ao CT do Caju? Meia conversa com o Athletico pra poder treinar

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?