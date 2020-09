O Athletico ainda não repetiu o time neste Campeonato Brasileiro e já utilizou 31 jogadores no total. A inconstância no time titular tem custado ao Furacão boas apresentações e uma regularidade, tanto no setor ofensivo como defensivo, já que a equipe segue em crise e completou sete jogos sem vitórias.

O ataque foi o setor com mais mudanças, dez no total. Foram testados como Carlos Eduardo, Nikão, Vitinho, Pedrinho, Vinicius Mingotti, Geuvânio, Walter, Bissoli, Jajá e Fabinho. As mudanças fazem o time estar entre os três piores ataques do Brasileirão, com apenas sete gols marcados.

A zaga também ainda não tem uma dupla titular. Thiago Heleno, titular absoluto no time, sofreu uma lesão e ficou de fora de quatro partidas. A ausência do General deu oportunidade para Pedro Henrique e Felipe Aguilar, mas eles também não corresponderam.

A falta de entrosamento no setor já rendeu dez gols sofridos. Por outro lado, o Santos é quem mais apareceu nas escalações. O camisa 1 só não atuou nos nove jogos porque ficou de fora da estreia, diante do Fortaleza, em que o clube poupou vários titulares.

No empate com o Botafogo por 1×1, o estreante Ravanelli foi o autor do gol atleticano. Ele comentou sobre a disputa interna dentro do elenco.

“Acho que a briga dentro do elenco é sadia. Todo mundo quer jogar. E todos trabalhando da mesma forma e na mesma intensidade, vamos poder ajudar o Athletico da melhor maneira possível”, disse o meia.

Em busca do time ideal e da recuperação no Brasileirão, o Furacão encara o Coritiba. O clássico está marcado para sábado (12), às 16h30, na Arena da Baixada, pela 10ª rodada.

Confira todos os jogadores já utilizados pelo Athletico no Brasileirão:

Goleiros: Santos e Jandrei

Laterais-direitos: Khellven e Jonathan

Zagueiros: Thiago Heleno, Lucas Halter, Pedro Henrique, Felipe Aguilar e Zé Ivaldo

Laterais-esquerdos: Márcio Azevedo e Abner

Volantes: Wellington, Richard, Kawan, Christian, Lucho González e Jaime Alvarado

Meias: Léo Cittadini, Fernando Canesin, Marquinhos Gabriel, Nikão e Ravanelli

Atacantes: Guilherme Bissoli, Pedrinho, Vitinho, Jajá, Carlos Eduardo, Vinicius Mingotti, Walter, Geuvânio e Fabinho

