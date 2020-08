O presidente Mario Celso Petraglia, confirmou, na tarde desta terça-feira (11), que o Athletico fará por conta própria a transmissão do duelo com o Goiás, que acontece nesta quarta-feira (12), às 19h15, na Arena da Baixada. Mais do que isso, o Furacão transmitirá todos os seus 19 jogos como mandante do Brasileirão.

Os sócios do clube terão acesso às transmissões sem pagar nada mais por isso. Já os torcedores que não forem sócios terão que arcar com um custo de R$ 24,90 mensais.

O CAP transmitirá amanhã o jogo contra o Goiás no seu OTT plataforma do FuracãoPlay! Os sócios Furacão verão o jogo sem custo! Para os demais foi criado a modalidade de sócio FuracãoPlay por R$24,90 que dará acesso aos 19 jogos de mando do CAP neste Brasileiro!

Associem-se! SRN — Mário Celso Petraglia (@PetragliaMario) August 11, 2020

Além disso, a reportagem apurou que haverá um outro plano, com narração e comentários neutros, sem o ‘clubismo’, mais voltado aos torcedores do time visitante. Os valores para essa modalidade, porém, ainda não foram revelados.

+ Globo perde disputa judicial com a Turner e jogos na TV sofrem mudanças

As partidas serão transmitidas pelo Furacão Play, plataforma de streaming criada pelo próprio Rubro-Negro, que acabou se beneficiando da MP assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, em junho, que dá aos mandantes dos jogos os direitos de imagem.

O Athletico foi o único time da Série A que não negociou os direitos de pay-per-view (PPV) da temporada com a emissora. Quando fechou contrato de TV aberta até 2024, no ano passado, o clube negociou não receber luvas de assinatura para permanecer com esse direito, acreditando que poderia utilizá-lo no futuro com uma eventual alteração na lei.

Liminar que garantia transmissão é derrubada na Justiça

O Furacão contava com uma liminar, concedida pela Justiça, que garantia a transmissão de suas partidas como mandante. No entanto, a Globo conquistou um efeito suspensivo, em decisão do desembargador Abraham Lincoln Calixto, que indicou, ainda, multa de R$ 2 milhões em caso de descumprimento.

