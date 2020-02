O time de aspirantes do Athletico pode sofrer com a perda de atletas para o jogo de sábado (15), contra o Toledo, na Arena da Baixada, pela sétima rodada do Campeonato Paranaense.

Com a decisão da Supercopa do Brasil no domingo (16), contra o Flamengo, em Brasília, alguns jogadores podem integrar o time principal do Furacão e desfalcar a equipe no Estadual. É o caso do atacante Pedrinho, que foi titular na derrota para o FC Cascavel.

+ Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV

O fato não é novidade para o técnico Eduardo Barros, que ainda não repetiu nenhuma escalação na competição.

“Qualquer jogador que está inicialmente à disposição da equipe de aspirante faz falta se é preciso atender o time principal. Mas, com ou sem o Pedrinho, temos um time que tem condição de fazer frente a qualquer adversário”, disse o treinador.

+ Os pernas de pau do futebol paranaense! Confira no podcast De Letra!

O Rubro-Negro vive seu pior momento no Paranaense. Já são três jogos sem vencer, com cinco gols sofridos, e ocupa a quinta colocação na tabela, com dez pontos. Para o goleiro Anderson, no entanto, a sequência negativa não incomoda.

“Acredito que não, temos a metade do campeonato para jogar ainda. Com mais cinco jogos para disputar, podemos embalar como fizemos no começo do Estadual”, falou o arqueiro.

+ Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis

+ Mais do Furacão:

+ Eduardo Barros acredita que derrota do Athletico pro FC Cascavel foi injusta

+ Dupla Atletiba está entre os clubes que mais usam revelações da base