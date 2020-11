O zagueiro Thiago Heleno admite que situações dentro e fora de campo contribuíram para o Athletico alcançar este péssimo momento na temporada.

Com a eliminação para o Flamengo, na Copa do Brasil, na última quarta-feira (4), o Furacão chegou à negativa marca de onze jogos seguidos sem vitória, entre Série A, Copa do Brasil e Libertadores. Na disputa nacional, inclusive, a equipe é a vice-lanterna.

Perguntado sobre os motivos que levaram o Athletico a chegar a onze partidas sem vitória, o General respondeu:

“É muita coisa, dentro e fora de campo, que nos fez chegar nessa situação”.

“Mas não cabe a nós expor aqui a situação, a gente tem que resolver dentro de campo. É trabalhar, não apontar o dedo para ninguém, se juntar e acreditar”, prosseguiu o defensor, em entrevista coletiva após a derrota para o Flamengo, no Maracanã.

Ainda segundo Thiago Heleno, a chegada de Paulo Autuori ajudou a reorganizar o clube. Na esteira da volta de Autuori, o Furacão demitiu o técnico Eduardo Barros, enquanto o diretor de futebol, Paulo André, pôs o cargo à disposição e teve o pedido aceito pela diretoria.

“Agora chegou um cara [Autuori] para organizar nosso time, nosso clube, em algumas partes. A gente confia plenamente no trabalho do Paulo Autuori, tanto que fez um excelente trabalho aqui e acabou voltando agora para poder nos ajudar neste momento”, prosseguiu.

Thiago Heleno faz apelo à torcida do Athletico

O zagueiro ainda pediu para que a torcida rubro-negra não desista do atual elenco.

“O torcedor tem que acreditar. Se largar agora, fica mais difícil”, argumentou. “Mesmo sabendo que não tem torcida, a energia positiva passada ajuda muito os jogadores, tem que acreditar na equipe”, encerrou.

Em busca de reabilitação, o Athletico volta a campo neste sábado (7), às 18h, contra o Fortaleza, na Arena da Baixada, pela 20ª rodada do Brasileirão.

