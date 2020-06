O Athletico tentou a contratação do zagueiro Matheus Thuler, do Flamengo. O jovem de 21 anos seria mais uma opção para a defesa após a saída de Robson Bambu, negociado com o Nice, da França. A informação foi publicada pelo jornalista Venê Casagrande, do jornal O Dia.

publicidade

O Furacão queria Thuler por empréstimo, com opção de compra. O time carioca, no entanto, não abriu negociação pelo jogador, que é reserva do técnico Jorge Jesus. Na atual temporada, ele fez apenas três jogos. Em 2019, foram 17 partidas.

Apesar de ter vínculo longo, até 2023, o Fla já conversa para valorizar o atleta, considerado muito promissor. Atualmente, o clube tem 80% dos direitos econômicos do zagueiro.

+ Mercado da bola: Quais são as carências do Athletico?

Após a negativa na investida por Thuler, que já trabalhou com o técnico Dorival Júnior, o Rubro-Negro trouxe o zagueiro Edu, de 19 anos, revelado pelo Cruzeiro. Além dele, o elenco conta com Thiago Heleno, Lucas Halter, Felipe Aguilar, José Ivaldo e Luan Patrick para a posição.

+ Mais do Furacão:

publicidade

+ Athletico estuda entrar na Justiça pra transmitir jogos da Globo

+ Futebol paranaense completa 100 dias sem jogos. Confira resumo

+ O balanço do Athletico na pandemia: Quem chegou, quem saiu….

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?