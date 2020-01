O Athletico se reapresenta no CT do Caju nesta segunda-feira (6) com o elenco principal, que será liderado pelo técnico Dorival Júnior. O grupo de aspirantes tem, no momento, 27 atletas para a disputa do Estadual, e será comandado por Eduardo Barros.

O Furacão só anunciou uma novidade após o término do Campeonato Brasileiro: o meio-campista Fernando Canesin, do futebol belga. O atacante Felipe Vizeu, que teve empréstimo ao Athletico confirmado pela Udinese, pode acertar com o futebol russo.

A diretoria rubro-negra fez algumas tentativas de contratações, como o zagueiro equatoriano Leo Realpe, que foi para o Red Bull Bragantino, o meia Boschilia, do Mônaco, e o atacante argentino Gustavo Bou, no futebol americano, mas não conseguiu encaixá-los em seu orçamento.

Em compensação, o clube viu dez atletas se despedirem ao fim da Série A: o lateral-direito Madson, o zagueiro Pedro Henrique, o volante Camacho, os meias Bruno Nazário, Everton Felipe, Tomás Andrade e Thonny Anderson, além dos atacantes Braian Romero, Marcelo Cirino e Marco Ruben.

Ainda há a possibilidade de o número subir para 11. O volante Bruno Guimarães é alvo de gigantes europeus na janela de transferência. Benfica, Atlético de Madrid, Chelsea e Arsenal são os principais concorrentes. No Brasil, o Flamengo já demonstrou interesse.

Em 2020, o calendário atleticano prevê o Estadual, Supercopa, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

Os primeiros desafios do Athletico na temporada são a estreia do Paranaense no dia 18/1, diante do União, para o time de aspirantes, e a Supercopa, contra o Flamengo, em Brasília, dia 16/2, com a equipe principal.

Elenco Principal

Goleiros: Anderson, Léo e Santos

Laterais: Jonathan, Khellven, Abner Vinícius, Adriano e Márcio Azevedo

Zagueiros: Robson Bambu, Léo Pereira, Lucas Halter e Thiago Heleno

Meio-campistas: Erick, Matheus Rossetto, Lucho González, Wellington, Fernando Canesin, Léo Cittadini, Matheus Anjos e Nikão

Atacantes: Pedrinho, Rony e Vitinho

Elenco Aspirantes

Goleiros: Anderson, Gabriel e Juliano

Laterais: Danilo Boza, Léo Simas, Khellven, Abner Vinícius e Felippe Borges

Zagueiros: Lucas Halter e Walber

Meio-campistas: Erick, Léo Gomes, Pedro do Rio, Denner, Demethryus, Juan Boselli e Bruno Leite

Atacantes: Breno Lopes, Bissoli, Elias Rezende, Jáderson, Pedrinho, Reinaldo, Vitinho, Julimar, Luiz Fernando e Thiago



