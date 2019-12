O goleiro Santos e o volante Bruno Guimarães serão os representantes do Athletico na seleção do Campeonato Brasileiro 2019 da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que será revelada na festa oficial de encerramento da competição na noite desta segunda-feira (9), no Rio de Janeiro.

Os dois serão as únicas exceções na escalação, que será completada apenas por jogadores do Flamengo, o campeão brasileiro. O Furacão terminou a competição na quinta posição, com 64 pontos conquistados, e os dois foram os grandes destaques da equipe que também faturou a Copa do Brasil. A seleção do Brasileirão foi eleita por jornalistas, capitães dos clubes e treinadores.

Nas demais categorias, o atacante Bruno Henrique ganhará como craque da competição, enquanto Jorge Jesus será eleito o melhor técnico. Além disso, o atacante Michael, do Goiás, outra exceção na premiação, levará o troféu de revelação. Arrascaeta receberá o prêmio de ‘Gol mais bonito’, com a bicicleta sobre o Ceará, no Castelão, pela 16ª rodada. As informações são do portal UOL.

A CBF ainda premiará o ‘Craque da Galera’ por meio de uma votação online. O meia Everton Ribeiro deve levar o prêmio com folga, já que tem mais de 60% no resultado parcial. Além disso, pela primeira vez, o futebol feminino terá o mesmo número de prêmios em disputa que o masculino. O evento será transmitido ao vivo, a partir das 20h, pelo canal TNT.

Confira a seleção da CBF:

Santos; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luis; Bruno Guimarães, Gerson e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

Craque do Brasileirão: Bruno Henrique

Craque da galera: Everton Ribeiro

Revelação: Michael

Gol mais bonito: Arrascaeta

