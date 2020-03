O técnico Dorival Júnior vai comandar os reservas do time principal do Athletico no Campeonato Paranaense, diante do Rio Branco. O jogo acontecerá nesta quarta-feira (4), às 20h, na Arena da Baixada, menos de 24 horas depois de os titulares terem vencido o Peñarol por 1×0, pela Libertadores. O objetivo é preparar todos os atletas do grupo para a sequência da temporada.

No Estadual, o Furacão é o líder, com 19 pontos, e a partida será válida pela 10ª rodada da primeira fase, tendo sido antecipado do final de semana.

“Precisamos dar sequência. Teremos uma equipe forte em campo. Fizemos a última preparação após a partida. Queremos que os 23 (jogadores) possam estar prontos para momentos importantes e decisivos que teremos”, explicou o treinador, em entrevista coletiva após a vitória em cima dos uruguaios.

No entanto, quem entrou em campo ontem não poderá jogar hoje. Com isso, além dos titulares, os meias Marquinhos Gabriel e Fernando Canesin e o lateral-direito Jonathan, que entraram na segunda etapa, ficam de fora.

Eles dão espaço ao volante Léo Gomes e ao atacante Jajá, que foram titulares na última rodada do Paranaense, quando o Rubro-Negro venceu o Operário por 3×1, em Ponta Grossa.

Será a primeira vez que os reservas vão entrar em campo no Estadual. Em outros dois jogos o time principal também atuou, mas com os titulares, no empate em 1×1 com o Paraná, pela quinta rodada, e na goleada por 5×1 em cima do Cascavel CR, na oitava.

Transmissão

A partida tem transmissão exclusiva pela plataforma DAZN. A Tribuna do Paraná acompanha o jogo em tempo real.

Ingressos

– Torcida do Athletico: R$ 50 a meia e R$ 100 a inteira*

– Torcida do Rio Branco: R$ 50 a meia e R$ 100 a inteira

– Setor VIP: R$ 175 a meia e R$ 350 a inteira

– Trocas de Timemanias (até quarta-feira, às 16h): 15 apostas = R$ 45



*Todos os torcedores que forem ao jogo com uma camisa do Athletico terão direito à meia-entrada



Ingressos são vendidos nas bilheterias da Arena e na internet.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª fase – 10ª rodada

Athletico

Léo; Khellven, Zé Ivaldo, Lucas Halter e Abner Vinícius; Léo Gomes, Christian e Lucho González; Jajá, Vitinho e Pedrinho.

Técnico: Dorival Júnior

Rio Branco

Dalton, Luís Roberto, Salazar, Thurram e Higor, Paulo Henrique, Kaio Wilker, Felipe Santos e Filipe Nunes; Romão e Vinícius Balotelli.

Local: Arena da Baixada

Horário: 20h

Árbitro: Rodolpho Toski Marques

Assistentes: Alexsandro Eusébio da Silva e Luis Henrique Campanhoni Amadori

