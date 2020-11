O Athletico negocia a permanência definitiva do atacante Guilherme Bissoli. O atleta de 22 anos está emprestado pelo clube paraguaio Fernando De La Mora e tem vínculo apenas até dezembro com o Furacão. O tempo de duração do contrato e cláusula rescisória ainda estão sendo discutidas entre clube e representante do jogador.

Bissoli e o volante Wellington são os único atletas do elenco que têm contrato encerrando antes do final do Brasileirão. A competição foi estendida até fevereiro de 2021. O atacante é o artilheiro do time na temporada com oito gols em 20 jogos.

Porém, Bissoli caiu de rendimento desde o Estadual. Dois oito gols, seis foram no Paranaense, no qual ele terminou como artilheiro ao lado de Nikão, Pedrinho e Lucas Tocantins, do Cascavel FC.

No Brasileirão, Bissoli fez apenas seis jogos e não balançou as redes. Os outros dois gols foram pela Libertadores e outro na Copa do Brasil.

Bissoli teve saída conturbada do São Paulo antes de assinar com o Athletico

Bissoli é formado na base do São Paulo, onde foi artilheiro e tratado como joia do Morumbi. No final de 2018, o Athletico tentou contratar o jogador, só que o clube paulista fez valer o direito de formador do atleta e cobriu a proposta. Mesmo assim, Bissoli não aceitou a oferta são-paulina e deixou o clube no final do contrato, em janeiro de 2019.

Desta forma, Bissoli assinou contrato com o Fernando De La Mora, da segunda divisão do Paraguai. Um ano depois, o jogador chegou por empréstimo ao Athletico, com opção de permanecer em definitivo no CT do Caju.

A transação irritou o São Paulo, que ameaçou, em janeiro deste ano, buscar indenização por acreditar que o empréstimo tenha sido uma ponte feita pelo Athletico. Procurado, o São Paulo não respondeu à reportagem até o fechamento da matéria.

Já o staff do atleta garante que a transação foi normal e que possui todas as documentações para comprovar a transferência.

