O Athletico anunciou nesta sexta-feira (10) a renovação de contrato com a fornecedora de material esportivo britânica, Umbro. O novo vínculo se estende até o fim de 2020 e assinala 23 anos de parceria.

A nova temporada terá lançamento de novos uniformes, porém ainda sem prazo estipulado. “A continuidade de nossa parceria mostra a importância do projeto diferenciado do Athletico, A Umbro foi a primeira grande marca internacional a acreditar neste projeto tendo fundamental importância no seu desenvolvimento”, enalteceu o diretor comercial do Furacão, Mauro Holzmann, ao site oficial do clube.

“Estampar a marca Umbro em nosso material esportivo há 23 anos e é a prova que o Athletico construiu um projeto correto e vitorioso”, prosseguiu.

