O Athletico informou que seguirá contando com o patrocínio da marca Havan. No site oficial, o clube informa que a parceria – que teve início no ano de 2017 – continua nesta temporada. A nota, divulgada nesta quinta-feira (09), explica que além de a marca da loja seguir estampando as camisas do Rubro-Negro, também estará exposta no ônibus do clube e aparecerá em ações que devem acontecer nos corredores da Arena da Baixada. O Furacão deve embolsar até R$ 4 milhões com o acordo.

A empresa patrocina outros clubes do futebol brasileiro e, recentemente, anunciou uma nova parceria com o Vasco da Gama. Por conta do contrato com o clube carioca, Jordan Hang, diretor de marketing da loja, deu entrevista ao site Globoesporte.com, e disse que os valores que os clubes recebem são muito parecidos.

“As notícias vão de R$ 2,5 milhões a R$ 4 milhões…O mercado de especulação, eu vi na internet, demos até risada, saiu entre R$ 2,5 milhões e até R$ 17 milhões, inclusive. Mas não posso confirmar. Esses valores (nem abaixo nem acima) não batem”, falou.

O diretor explicou que existiu a preocupação de equiparar as cifras dos patrocínios nos dois clubes.

“(Risos). Digamos que são parecidos. Mesmo patamar, vai. Não vamos causar discórdia entre nossos parceiros. O Vasco, realmente, tem mais torcida, mas nos últimos anos o Athletico-PR teve melhor desempenho. São duas coisas a colocar na ponta do lápis”, frisou o diretor.

Em 2019, o contrato entre as marcas rendeu, além dos valores envolvidos, ações de marketing realizadas no estádio, como o camisão da torcida – uma réplica gigante do manto atleticano que é apresentada antes dos jogos, pendurada na estrutura do estádio.

O Furacão tem, o patrocínio da Copacol, também recentemente renovado. Na camisa do time há, ainda, estampada a marca Digi+ e Umbro. Além disso, existe uma parceria do clube com a Ambev, que por meio da marca Brahma estará presente nas lanchonetes do estádio com bebidas e, futuramente, na inauguração de um bar.

