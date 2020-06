O Athletico aguarda uma liberação da Prefeitura de Curitiba para seguir com os treinamentos presenciais no CT do Caju. Na última segunda-feira, o Furacão encaminhou um protocolo à Secretaria de Saúde do Paraná com as medidas de segurança para a realização das atividades.

O elenco rubro-negro vem realizando os treinamentos há cerca de um mês. Porém, no último dia 13, a Prefeitura de Curitiba vetou a abertura de clubes esportivos. Com isso, os trabalhos no CT do Caju acabaram sendo vetados. Mesmo assim, os treinamentos aconteceram, contrariando o decreto do município.

O decreto é exclusivo para Curitiba. Com isso, Coritiba e Paraná seguem trabalhando normalmente em seus CT’s, que ficam em Colombo e Quatro Barras, respectivamente.

